Juric su Benassi: “Era un titolare, ma non l’abbiamo mai avuto”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sera contro la Lazio, il tecnico del Verona, Ivan Juric, ha parlato brevemente anche di Marco Benassi, in prestito dalla Fiorentina alla squadra gialloblù (parole riportate da TMW):

Dobbiamo valutare bene dopo queste partite, anche se abbiamo delle idee. Il terzo a sinistra è un problema per tutti, è difficile trovare mancini puri. Benassi era un titolare nella nostra ottica e non l’abbiamo avuto: ci penseremo. Anche se io a gennaio preferisco non cambiare molto. A gennaio arrivarono Borini ed Eysseric e diedero una grande mano.