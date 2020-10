Verona, Juric esalta Kalinic e getta sconforto su Benassi: “E’ peggiorato”

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa prima della partita fra Verona e Genoa e ha affrontato anche i temi relativi a due ex Fiorentina: Kalinic “E’ stato una grande occasione per noi, ci abbiamo puntato. Se torna quello dei tempi di Firenze avremo un grande giocatore”. Meno ottimismo invece su Benassi: “Un problema serio: è arrivato con un infortunio al polpaccio, che è peggiorato”.

