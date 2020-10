Lo sconforto di Ribery: quando un campione allarga le braccia non è mai un buon segno

Nell’analizzare il pareggio tra Fiorentina e Spezia, la Gazzetta dello Sport si sofferma su Franck Ribery e sul suo continuo allargare le braccia di fronte alle deludenti giocate della squadra viola. Un’insofferenza che va oltre qualche banale incomprensione coi compagni. La situazione non è delle migliori: tre soli tiri in porta compresi i gol, otto reti incassate nelle prime quattro partite. Il francese pretende di più da sé e dal gruppo, e sicuramente anche Commisso: grosse riflessioni in corso su Iachini, l’idea Sarri è complicata dall’ingaggio ma c’è.

