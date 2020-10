PAGELLE VN: La Fiorentina dura cinque minuti, che errori Caceres e Castrovilli

BIRAGHI 6.5: Un inizio brillante per il terzino, che al quarto minuto ha già messo a referto un gol ed un assist. Poi cala drasticamente come tutta la Fiorentina, ma sulla fascia si spende tanto e non si risparmia mai.

CACERES 5: Regala a Verde l’occasione per il gol del momentaneo 1-2 con un errore tremendamente banale, che macchia la sua prestazione in maniera incancellabile.