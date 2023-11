Barzagli: “Al Franchi da ragazzo e vicino ai viola. Ho fatto delle scelte”

Premiato in occasione della dodicesima edizione della manifestazione “Notte del Pallone Rosa", Andrea Barzagli, ex difensore di Juventus e Nazionale, ha rilasciato queste dichiarazioni dal palco: "Sono stato vicino alla Fiorentina. Ma tutto quello che si vede dall'esterno è facile giudicare. Sono partito dal basso, con molti sacrifici e ho fatto delle scelte. Non ho mai giocato nella Fiorentina, andavo allo stadio da ragazzo con i miei genitori e mio fratello. Ho smesso da quattro anni, per adesso mi dedico alla mia famiglia. Nel futuro se rientrerò nel calcio sarà una scelta mia".