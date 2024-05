Atalanta, dopo il trionfo in Europa League perde i pezzi: due gli infortuni

Brutte notizie in casa Atalanta reduce dal successo in finale di Europa League e attesa domani dal match col Torino, per la 38° giornata del campionato di Serie A. Partita che precede l'ultimo impegno stagionale con la Fiorentina, domenica 2 giugno. Il recupero della gara non disputata per il malore occorso a Joe Barone a poche ore dal calcio d'inizio. Nelle ultime ore si è fermato Ederson che ha lavorato a parte a causa di postumi contusivi al ginocchio sinistro. Il brasiliano non dovrebbe essere della partita, così come Sead Kolasinac, sostituito nell’intervallo della finale di Dublino. Il bosniaco è stato sottoposto a controlli che hanno escluso lesioni muscolari, ma è comunque alle prese con una infiammazione al ginocchio sinistro.