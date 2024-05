Vigilia di Atalanta-Torino, ultima partita della stagione per i granata e anche ultima panchina per Ivan Juric che ha già annunciato l'addio. Il tecnico croato vorrebbe però lasciare il Toro in Europa e per farlo, a questo punto, può solo difendere il nono posto e poi sperare che la Fiorentina vinca la Conference League, "regalando" un posto in più alle italiane nelle prossime manifestazioni continentali. Parlando in conferenza stampa, Juric ha detto: