Niente fumata bianca per i diritti tv. I club si riuniranno nuovamente il 23 Ottobre

Niente fumata bianca per i diritti tv. L'assemblea di lega dei club di Serie A non ha portato i risultati sperati e le società si riuniranno nuovamente il 23 Ottobre. L'offerta più alta è stata quella di Sky più DAZN, ma non sufficiente da mettere tutti d'accordo. Di seguito la nota della Lega: