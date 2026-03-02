Argentero e la battuta da Avv. Ligas: “Fiorentina caso disperato? Sono l’uomo giusto”

Viola News
L'incursione ai microfoni si Sky
Nel corso del post partita di Udinese-Fiorentina è intervenuto in collegamento Luce Argentero per presentare il legal drama di SkyAvvocato Ligas: c'è stato modo di fare una battuta sull'esito della gara che ha chiuso la 27esima giornata di Serie A.

"Visto che l'Avvocato Ligas è l'avvocato delle cause disperate, se la Fiorentina è una di queste io sono l'uomo che fa per lei", ha detto Argentero tra una risata e l'altra. Oltre al danno, la beffa che arriva dal tifoso vip juventino...

