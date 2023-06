"Si comincia! Sono carico e motivato per questa nuova avventura. Ringrazio il Presidente e l’intera società del Pisa per questa grande opportunità. Darò tutto per ripagarla al massimo". Così Alberto Aquilani si presenta, tramite un post su Instagram, alla sua nuova squadra, il Pisa. L'allenatore trentottenne lascia la Fiorentina dopo quattro anni, tre dei quali alla guida della Primavera.