Guetta: “Mercato? Prima l’attaccante, poi il portiere e per terzo il regista”

Calciomercato

Cessioni - Amrabat? "Per un certo tipo di gioco è perfetto, ma non in ogni centrocampo. Ha fatto tre gol negli ultimi tre anni. Non mi sembra che ci sia tutta questa corsa per lui. Dubito che si trovi qualcuno che possa tirar fuori 30 milioni per il marocchino. Igor? "La Fiorentina chiede più di 10 milioni, ci può essere anche la speranza che torni ai livelli della stagione 2021/22. Non credo che la Fiorentina spenderà mai 60/70 milioni sul mercato, se va bene ne incasserà 40 dalle cessioni di Amrabat e Igor. E poi bisogna sempre vedere quanto decide di investire Commisso".