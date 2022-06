Antognoni su Odriozola: "Mi ha detto che torna al Real e poi vediamo. Ha fatto un ottimo campionato, deve parlare con società e allenatore per sapere il suo destino"

L'unico 10 Giancarlo Antognoni, ex calciatore e dirigente della Fiorentina, ha partecipato ieri al Memorial Pietro Vuturo, evento in ricordo dello storico leader della Curva Fiesole. Queste le sue parole, riprese da Radio Bruno:

Sul tifo organizzato e Pietro Vuturo:

"Hanno iniziato quando ho iniziato anche io negli anni '70, quando formarono il settore del Collettivo che da sempre si è contraddistinto per il tifo viola organizzato. Non potevo esimermi dal salutare Pietro."

Sul supporto del tifo alla Fiorentina:

"Il fattore campo ha inciso molto, nelle scorse annate non c'era questo calore anche se non voglio giustificare le ultime stagioni. Si è ottenuto un ottimo risultato con la Conference, anche se forse non era previsto all'inizio".

Sul viaggio in Spagna:

"Sono reduce da un viaggio in Spagna, dove abbiamo rivisto Italia-Brasile dell'82 ed è stato molto piacevole. Tra l'altro ho conosciuto a San Sebastian un numero 10 che come me è voluto sempre rimanere lì e, per combinazione, ho ritrovato anche Odriozola, non l'avevo mai conosciuto e l'ho salutato."

Su Odriozola:

"Mi ha detto che torna al Real e poi vediamo. Ha fatto un ottimo campionato, deve parlare con società e allenatore per sapere il suo destino. Quando arrivi in prestito secco, alla fine torni alla squadra d'appartenenza e se lo vuole la Fiorentina dovrà fare un piccolo sforzo."

Su Torreira:

"Anche lui ha fatto molto bene a Firenze, se li perdi (Odriozola e Torreira) devi sostituirli in modo adeguato, con giocatori all'altezza se non meglio. Ma non è facile trovare un metodista davanti alla difesa. Qualche giocatore valido in giro c'è però, anche se loro li conoscevi e andavi più sul sicuro".

Sull'Italia:

"Il primo tempo è stato anomalo, il secondo più piacevole. Ero a vederla, è stato cambiato tutto e ora c'è da ripartire con la giusta mentalità. Purtroppo, tranne l'Europeo, il resto è andato in malora anche se i presupposti per tornare a competere ci sono".