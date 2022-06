Ancora Italiano: “Malesani mi ha ispirato. Commisso e il Viola Park…”

"Commisso è molto attento, il suo supporto è importante. Il Viola Park cambierà il futuro della Fiorentina"

Ecco qualche altro passaggio dell'intervista di Dazn a Vincenzo Italiano (registrata prima della fine del campionato): "I giorni delle partite sono le giornate più difficili per me, già dalla mattina mi chiedo se funzionerà la formazione che metto in campo ed è una cosa che sai solo dopo che finisce la partita. E’ un ruolo molto complesso, devi metterci tutto te stesso e hai tante responsabilità ma per me è il lavoro migliore del mondo. Noi viviamo per rendere orgogliosi i tifosi che sono attaccati ai loro colori. Ogni partita per me non è solo una “battaglia” contro l’avversario ma con il concetto stesso di perdere. Quando vivi tante sconfitte, l’atmosfera nello spogliatoio cambia, l’entusiasmo e la concentrazione calano quindi bisogna evitare la sconfitta a tutti i costi. Quando vinci ci sono tanti sorrisi, tanta adrenalina e tante prestazioni importanti, bisogna mantenere la concentrazione e focalizzarsi su un solo obiettivo, quello di vincere".