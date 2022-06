Il “campetto” della Gazzetta: la Fiorentina 2022/23 sarà così?

L'ipotesi di formazione con 4 papabili nuovi acquisti

Gollini in porta, Dodò sulla destra in difesa, Tameze in mediana e Joao Pedro al centro dell'attacco. La Gazzetta dello Sportdi oggi prova ad immaginare il nuovo volto della Fiorentina 2022/23. Un semplice giochino, sia chiaro, rivolto a molte squadre della Serie A. Che potrebbe essere però verosimile, per quanto le vie del mercato siano (più o meno) infinite. Che ve ne pare?