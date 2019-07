Amoruso: “Chiesa, ora è giusto il silenzio. Vlahovic? Se gli si affianca Llorente…”

La partita contro l’Arsenal, la Fiorentina in America e il mercato con il caso Chiesa in primo piano. Tanto materiale nelle dichiarazioni di Lorenzo Amoruso al Pentasport di Radio Bruno:

Su Arsenal-Fiorentina: “La squadra si sta muovendo bene. Per ora non abbiamo gli interpreti giusti per Montella. Vlahovic, Ranieri e altri giovani stanno facendo molto bene. Il 3-0 con l’Arsenal è stato eccessivo, però gli inglesi hanno avuto maggiore esperienza. Ed erano anche più avanti nella preparazione. La Fiorentina però mi è piaciuta: voleva mettere in pratica delle idee”.

Sulla Fiorentina in Tournée in America: “Il pullman della Fiorentina era bellissimo con tutti i monumenti su: si deve promuovere la bellezza di Firenze nel mondo. Io ho vissuto tanti anni in Scozia e so quanto sia apprezzata l’italianità all’estero. Io esporterei anche il calcio storico fiorentino in America. Porti un qualcosa di storico in giro per il mondo. I Della Valle non hanno mai fatto questo, mentre Commisso lo ha capito e lo sta facendo”.

Su Chiesa e sul mercato: “Il ragazzo è giusto che stia in silenzio ora, perché tutti sanno che il babbo Enrico ha parlato sia con l’Inter che con la Juve. Ma per tanti motivi è difficile andare sia all’Inter che alla Juve: i nerazzurri hanno problemi sul mercato e i bianconeri non posso spendere altri 70 milioni senza prima vendere. Keita Balde? Il ragazzo vorrebbe venire a Firenze, ma il suo ingaggio è troppo alto. Serve una prima punta alla Llorente, perché Vlahovic non può giocare da titolare”.

Su Balotelli: “Ovunque è andato ha fatto la prima donna e casino. Non è il giocatore giusto per una piazza come quella di Firenze”.

[COMMISSO LANCIA IL BRAND VIOLA IN AMERICA]

https://www.violanews.com/news-viola/televiola-il-pentasport-di-radio-bruno-live-8/

https://www.violanews.com/news-viola/antognoni-chiesa-e-con-noi-vogliamo-tenerlo-scudetto-juve-lontana-faremo-bene/

https://www.violanews.com/esclusive/padalino-a-vn-ranieri-meglio-da-terzino-pezzella-montella-vuole-altro-ma-i-registi-difensivi-sono-pochi/