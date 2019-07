Bronx, Wall Street e Manhattan: Commisso prova a lanciare il brand viola a New York

Dopo la sconfitta con l’Arsenal, la Fiorentina ha viaggiato nella notte per ritrovarsi a New York, e precisamente nel Bronx dove è cresciuto Rocco Commisso. Il pullman tutto viola della Fiorentina è sbucato su Arthur Avenue, la Little Italy dove Rocco e suo fratello gestivano una discoteca a pochi isolati da cui sono transitati i grandi della musica leggera italiana degli Anni ’70: musica alta e autografi, con il dj locale che fa di tutto per dare un tocco di fiorentinità a questo angolo del Bronx rimasto italiano. Prima fa partire “La porti un bacione a Firenze” e quindi l’inno gigliato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, di fiorentini veri in giro ce ne sono pochi, membri del Viola Club New York a parte. Domani mattina la squadra andrà a Wall Street e poi intorno a Manhattan con un battello. E’ il primo tentativo di lanciare il brand Viola nell’America di Rocco e conquistare un mercato non ancora saturo di tifo europeo.