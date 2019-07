Antognoni: “Chiesa è con noi, vogliamo tenerlo. Scudetto? Juve lontana, faremo bene”

Il club manager e direttore tecnico Giancarlo Antognoni ha parlato dalla festa nel Bronx a ‘La Voce di New York’. Ecco alcune sue dichiarazioni:

Ci aspettiamo che la Fiorentina faccia dei buoni piazzamenti in questi anni sotto la presidenza Commisso. Scudetto? E’ molto difficile vincerlo in Italia, per varie componenti e perchè ci sono squadre più forti. La Juventus ha un potenziale diverso. Però la Fiorentina nei prossimi anni farà dei campionati importanti. La squadra può diventare competitiva ma adesso non dobbiamo pensare di competere con la Juve, le entrate e le uscite sono diverse.

Montella? E’ l’uomo giusto, ha già fatto bene con la Fiorentina. Lo scorso campionato è finito male ma lui era arrivato quasi a fine stagione, quest’anno andrà meglio. Il precampionato? Siamo in preparazione, è difficile valutare la squadra. Ci sono giovani interessanti ma la squadra è incompleta, mancano dei giocatori. Chiesa? E’ una domanda da fare al presidente. In questo momento Chiesa è con la Fiorentina e mi auguro che ci rimanga.