David Zima, difensore ceco dello Slavia Praga ed ex Torino, ha parlato in esclusiva a GianlucaDimarzio.com. Ecco le sue parole sulla squadra di Baroni, che potrebbe approfittare di questa Fiorentina deludente:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Zima (ex Torino): “Baroni, guarda la Fiorentina. Ora puoi andare in Conference”
altre news
Zima (ex Torino): “Baroni, guarda la Fiorentina. Ora puoi andare in Conference”
Le parole dell'ex difensore del Torino
Il Toro è a 5 punti dalla zona Europa (6° posto con la Juventus a 19 punti, ndr) e ha sempre l’ambizione di giocare in Europa, però è difficile. Ci sono squadre come Milan, Juve, Inter, Roma, Lazio, Atalanta che sono più attrezzate. Quindi è difficile ma la Fiorentina, che faceva sempre bene, attualmente sta facendo male… Quindi il Toro può approfittarne andando in Conference League. Difficile ma possibile
© RIPRODUZIONE RISERVATA