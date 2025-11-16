La strategia di Lotito: fa benedire i campi per i troppi infortuni

Gli infortuni sono l'incubo di tutte le società. La Lazio di Claudio Lotito in questa stagione sta avendo numerosi problemi fisici, correlati ai propri giocatori. Per questo Lotito ha studiato una strategia particolare per cercare di risolvere questa situazione. Secondo la Gazzetta dello Sport, il patron della Lazio avrebbe fatto benedire i campi di allenamento da un prete. L'idea balenava della testa del presidente dal derby perso con la Roma, dove Danilo Cataldi aveva colpito un palo nei minuti finali. Molti giocatori importanti della Lazio si sono fatti male: Rovella, Tavares, Castellanos ed Isaksen.