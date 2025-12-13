Verona, i convocati per la gara contro la Fiorentina: Zanetti ne chiama 26

Mister Paolo Zanetti ha convocato 26 calciatori per Fiorentina-Hellas Verona, match valido per la 15a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 14 dicembre alle ore 15, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
4 Yellu
5 Nunez
6 Valentini
7 Belghali
8 Serdar
9 Sarr
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
20 Kastanos
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
63 Gagliardini
70 Fallou
72 Ajayi
73 Al-Musrati
94 Toniolo
© RIPRODUZIONE RISERVATA