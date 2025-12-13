Viola News
Verona, i convocati per la gara contro la Fiorentina: Zanetti ne chiama 26

L'elenco completo
Mister Paolo Zanetti ha convocato 26 calciatori per Fiorentina-Hellas Verona, match valido per la 15a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 14 dicembre alle ore 15, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze.

1 Montipò

2 Oyegoke

3 Frese

4 Yellu

5 Nunez

6 Valentini

7 Belghali

8 Serdar

9 Sarr

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

63 Gagliardini

70 Fallou

72 Ajayi

73 Al-Musrati

94 Toniolo

