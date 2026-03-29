Il centrocampista della Cremonese, Jari Vandeputte, ha rilasciato un'intervista a CR1 parlando dell'impatto di Giampaolo all'intenro dello spogliatoio e della lotta salvezza:
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Vandeputte: “Giusto festeggiare dopo Parma, ma ora ci aspettano otto finali”
Il centrocampista della Cremonese sulla lotta per non retrocedere
Mi piacciono molto le idee che ha il mister, le condivido. Io sono convinto che come giocatore mi possa far crescere e mi possa aiutare a fare ancora meglio in questa categoria.
Lotta salvezza—
È giusto festeggiare una vittoria, però sappiamo che ci sono altre otto finali, otto partite che vanno giocate. Sono fondamentali per noi, sono molto importanti. Abbiamo festeggiato un po’ nello spogliatoio dopo la partita di Parma, ma poi subito dopo abbiamo portato la testa alla prossima partita. Anche se adesso c’è la sosta, abbiamo modo in queste settimane di lavorare ancora meglio per preparare bene la partita contro il Bologna.
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