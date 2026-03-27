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Tegola Lazio, infortunio per Motta: rischio terzo portiere con la Fiorentina?

Sarri
Emergenza in porta per la Lazio
Redazione VN

Edoardo Motta, portiere classe 2005 della Lazio, ha dovuto lasciare il ritiro dell'Italia Under 21 a causa di un infortunio. Al suo posto è stato chiamato Diego Mascardi dello Spezia (preferito a Martinelli).

L'emergenza però riguarda anche il club biancoceleste. Il giovane portiere infatti aveva sostituito l'infortunato Provedel per cui c'è da capire quanto dovrà restare fermo in vista della sfida contro la Fiorentina. Se non dovesse riuscire a recuperare in tempo, Sarri sarebbe costretto a schierare addirittura il terzo portiere.

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