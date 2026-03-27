Edoardo Motta, portiere classe 2005 della Lazio, ha dovuto lasciare il ritiro dell'Italia Under 21 a causa di un infortunio. Al suo posto è stato chiamato Diego Mascardi dello Spezia (preferito a Martinelli).
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Tegola Lazio, infortunio per Motta: rischio terzo portiere con la Fiorentina?
Emergenza in porta per la Lazio
L'emergenza però riguarda anche il club biancoceleste. Il giovane portiere infatti aveva sostituito l'infortunato Provedel per cui c'è da capire quanto dovrà restare fermo in vista della sfida contro la Fiorentina. Se non dovesse riuscire a recuperare in tempo, Sarri sarebbe costretto a schierare addirittura il terzo portiere.
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