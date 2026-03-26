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“Ha giocato parecchio, è stanco”: il Verona recupera Edmundsson dalle Far Oer

“Ha giocato parecchio, è stanco”: il Verona recupera Edmundsson dalle Far Oer - immagine 1
Il difensore dei prossimi avversari della Fiorentina arriverà più riposato alla sfida
Redazione VN

"Andrias Edmundsson ha giocato parecchio nelle ultime settimane e proprio per questo ha rinunciato alla partita contro San Marino". Questo il comunicato della nazionale delle Isole Far Oer, che ha convocato Edmundsson ma ha deciso di rimpiazzarlo con il 34enne Heini Vatnsdal per via di una condizione fisica non ottimale.

Il Verona, club di appartenenza di Edmundsson, recupera così un titolare della difesa in anticipo rispetto al previsto mentre il tecnico Paolo Sammarco prosegue nella preparazione della sfida del 4 aprile al Bentegodi contro la Fiorentina, che somiglia molto ad un'ultima chiamata per i gialloblù.

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