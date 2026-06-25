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Un ex obiettivo della Fiorentina è pronto a tornare in Italia: piace alla Lazio

Un ex obiettivo della Fiorentina è pronto a tornare in Italia: piace alla Lazio - immagine 1
Secondo Tuttomercatoweb, la Lazio sarebbe pronta a chiudere per il difensore centrale Diego Coppola, reduce dal prestito al Paris FC
Redazione VN

Piaceva tanto alla Fiorentina, alla fine in Italia ci ritornerà ma non a Firenze. Secondo Tuttomercatoweb, la Lazio sarebbe pronta a chiudere per il difensore centrale Diego Coppola, reduce dal prestito al Paris FC e di proprietà del Brighton.

Il club biancoceleste è alla ricerca del possibile sostituto di Mario Gila, sempre più vicino al Napoli, e avrebbe individuato nel giovane azzurro uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa.

Il Brighton valuta Coppola circa 12 milioni di euro, ma sarebbe disponibile anche ad aprire alla formula del prestito, soluzione che potrebbe favorire il ritorno del difensore in Serie A.

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