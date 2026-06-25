Un ex obiettivo della Fiorentina è pronto a tornare in Italia: piace alla Lazio

Secondo Tuttomercatoweb, la Lazio sarebbe pronta a chiudere per il difensore centrale Diego Coppola, reduce dal prestito al Paris FC

Piaceva tanto alla Fiorentina, alla fine in Italia ci ritornerà ma non a Firenze . Secondo Tuttomercatoweb, la Lazio sarebbe pronta a chiudere per il difensore centrale Diego Coppola, reduce dal prestito al Paris FC e di proprietà del Brighton.

Il club biancoceleste è alla ricerca del possibile sostituto di Mario Gila, sempre più vicino al Napoli, e avrebbe individuato nel giovane azzurro uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa.