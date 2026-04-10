La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti: il tecnico di Certaldo guiderà i bianconeri fino a giugno 2028. E' stato lo stesso allenatore a informare la squadra con le seguenti parole:
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Ufficiale, Spalletti rinnova fino al 2028: “Volevo capire la grandezza della Juve”
Luciano Spalletti sarà l'allenatore della Juventus fino al 2028
Mi hanno proposto questo contratto quando sono arrivato sette mesi fa. Era un modo per dire frequentiamoci un po', conosciamoci e poi saremo liberi di decidere. Io ho accettato senza esitazioni perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro e rendermi conto di cosa foste voi perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva il fatto di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginare la grandezza della Juventus e immaginare l'idea futurista della Juventus, più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi. C'è la responsabilità della grandezza del club, dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più bei club, a uno dei più grandi club, a livello mondiale.
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