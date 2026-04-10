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Ufficiale, Spalletti rinnova fino al 2028: “Volevo capire la grandezza della Juve”

Spalletti
Luciano Spalletti sarà l'allenatore della Juventus fino al 2028
Redazione VN

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti: il tecnico di Certaldo guiderà i bianconeri fino a giugno 2028. E' stato lo stesso allenatore a informare la squadra con le seguenti parole:

Mi hanno proposto questo contratto quando sono arrivato sette mesi fa. Era un modo per dire frequentiamoci un po', conosciamoci e poi saremo liberi di decidere. Io ho accettato senza esitazioni perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro e rendermi conto di cosa foste voi perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva il fatto di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginare la grandezza della Juventus e immaginare l'idea futurista della Juventus, più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi. C'è la responsabilità della grandezza del club, dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più bei club, a uno dei più grandi club, a livello mondiale.

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