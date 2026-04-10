Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Cremonese, diretta concorrente per la salvezza:
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Cagliari, Pisacane: “Con la Cremonese una finale. Sono convinto che ne usciremo”
Le parole di Fabio Pisacane alla vigilia dello scontro salvezza tra Cagliari e Cremonese
Il ritiro era importante, dovevamo ricompattarci dopo otto partite senza vittoria. Sarà una finalissima, una partita in cui ognuno di noi deve avere spirito di rivalsa. Dobbiamo tornare a fare punti, mi auguro di portarne tre a casa. A Sassuolo la squadra meritava di più, ma non è bastato ciò che abbiamo fatto. Sarà una partita insidiosa, li abbiamo studiati e speriamo di riuscire ad utilizzare tutte le nostre armi per vincere.
Pressione—
Tutti abbiamo pressione a questo punto del campionato perché vincere significa fare tre passi in avanti. Ma il calcio illude e bisogna stare in campana. La differenza la farà cosa si ha dentro e nel profondo.
Il futuro—
La mia panchina dipende dai risultati, conosco i rischi. Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi ora. Dobbiamo essere bravi a tirarci fuori, sono convinto di portare a termina il mio compito. In strada mi incoraggiano, sono convinto che alla fine trionferemo.
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