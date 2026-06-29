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Ufficiale: Juric trova di nuovo panchina in Serie A

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Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza. Dopo 3 esoneri, il croato prova l'ennesimo rilancio
Redazione VN

Adesso è ufficiale: Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza. Il club brianzolo, neopromosso in Serie A, annuncia dunque l'ingaggio del tecnico croato in sostituzione di Paolo Bianco, il mister della promozione che ha deciso di andarsene (al Pisa).

Reduce da 3 esoneri nelle ultime 2 stagioni (l'Atalanta, dopo quelli con Roma e Southampton), Juric trova dunque ancora una panchina e cerca l'ennesimo rilancio. Nella mappa degli allenatori della Serie A 2026/27 manca dunque un ultimo tassello, non banale: quello del Napoli.

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Come è noto ormai da tempo sarà Max Allegri il tecnico azzurro ma non è stata ancora ufficializzata la sua separazione dal Milan e, di conseguenza, il suo approdo al Napoli. L'annuncio è atteso tra oggi e domani.

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