Ufficiale, il Parma ha un nuovo portiere: ci sarà lui il 27/12 contro la Fiorentina

Il Parma ha annunciato in mattinata la firma del portiere spagnolo Vicente Guata , 38 anni, svincolato dopo le ultime due stagioni al Celta Vigo. Guaita arriva per sostituire Zion Suzuki, operato alla mano per un infortunio occorso contro il Milan prima della sosta e costretto ad uno stop di circa 4 mesi.

Guaita, valenciano e da giovane designato come erede del leggendario Santiago Canizares, ha avuto una carriera meno brillante rispetto alle attese ma comunque più che dignitosa, tra Valencia, Getafe, Crystal Palace in Inghilterra e infine Celta Vigo. Con ogni probabilità ci sarà lui in porta il 27 dicembre in Parma-Fiorentina di campionato, 17esima giornata, l'ultima dell'anno solare.