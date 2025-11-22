Il Parma ha annunciato in mattinata la firma del portiere spagnolo Vicente Guata, 38 anni, svincolato dopo le ultime due stagioni al Celta Vigo. Guaita arriva per sostituire Zion Suzuki, operato alla mano per un infortunio occorso contro il Milan prima della sosta e costretto ad uno stop di circa 4 mesi.
Ufficiale, il Parma ha un nuovo portiere: ci sarà lui il 27/12 contro la Fiorentina
Ufficiale, il Parma ha un nuovo portiere: ci sarà lui il 27/12 contro la Fiorentina
Il tecnico Cuesta può affidarsi ad un esperto connazionale
Parma Calcio annuncia che Vicente Guaita Panadero, svincolato dal 1° luglio del 2025, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Il numero di maglia scelto è il 13.
Guaita, valenciano e da giovane designato come erede del leggendario Santiago Canizares, ha avuto una carriera meno brillante rispetto alle attese ma comunque più che dignitosa, tra Valencia, Getafe, Crystal Palace in Inghilterra e infine Celta Vigo. Con ogni probabilità ci sarà lui in porta il 27 dicembre in Parma-Fiorentina di campionato, 17esima giornata, l'ultima dell'anno solare.
