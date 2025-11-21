Scalvini ko all’adduttore: salta il Napoli e resta in dubbio per la Fiorentina

Brutte notizie per l’Atalanta: Giorgio Scalvini è alle prese con un nuovo problema fisico e rischia di essere indisponibile per le prossime partite. Come riportato da CalcioAtalanta, il difensore ha accusato un fastidio all’adduttore destro durante l’ultimo allenamento a Zingonia, costringendo lo staff medico a interrompere immediatamente la seduta per evitare complicazioni.
Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, ma la possibilità di vederlo in campo domani al Maradona, contro il Napoli, è ormai praticamente nulla. Non solo: lo stop muscolare mette seriamente in discussione anche la sua presenza per la sfida del 30 novembre contro la Fiorentina, una gara particolarmente importante per gli equilibri della Dea.
