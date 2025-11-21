Cagliari “Made in Usa”, Giulini cede il 40% della società a un fondo americano

Novità importanti in casa Cagliari. Il club sardo ha reso noto nell’ultimo consiglio di amministrazione l’ingresso ufficiale all’interno della società rossoblù di un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori , sardo di origine e amministratore delegato della Praxis Capital Management, finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata.

Al momento la spartizione dovrebbe restare con la maggioranza (circa 60%) in mano all’attuale presidente Tommaso Giulini e la restante parte ai nuovi finanziatori. Anche se il futuro, con il nuovo stadio sullo sfondo, apre a più scenari. D’altronde lo stesso Giulini da tempo aveva aperto alla possibilità di ingresso in società di figure esterne e di investitori nuovi, sia per dare nuova linfa al club che per magari in un domani aprire a un passaggio di mano graduale. “L’operazione nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio”, si legge in una nota ufficiale.