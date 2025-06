Tutte le big seguono la Fiorentina. Ritiri a chilometro zero

Ben 6 club non effettueranno il ritiro in montagna ma nelle solite location che accompagnano i loro allenamenti durante la stagione regolare

Si riparte a luglio con i raduni e i successivi ritiri. Un tempo, il ritiro in località turistiche, possibilmente al riparo dalla calura estiva delle città, era un rito per tutte le società di Serie A. Oggi, invece, sei big del campionato italiano non si sposteranno dalla loro sede abituale per gli allenamenti.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, spiegando che nel conto non entrano Parma e Cremonese, ancora indecise sul da farsi, più la Roma che la prima fase del ritiro la svolgerà a Trigoria e solamente poi si sposterà a Burton Upon Trent, in Inghilterra, ma fondamentalmente per esigenze di tournée.

La Fiorentina proseguirà, come ormai da qualche stagione, la propria preparazione al Viola Park, salvo poi spostarsi in Inghilterra per sfidare Manchester United, Leicester e un'altra squadra ancora non annunciata.

Le big del nostro campionato hanno scelto tutte di non radunarsi in località fresche, ma piuttosto di usare i propri centri sportivi: Atalanta, Fiorentina, Lazio, Milan (prima squadra a radunarsi il 7 luglio, poi andrà in tour tra Sud est asiatico e Australia, ma senza una sede fissa), Inter e Juventus.

Date ritiri —

Atalanta – ritiro a Zingonia (Bergamo) dal 14 luglio

Bologna – ritiro a Valles (Bolzano) dal 15 luglio

Cagliari – ritiro a Ponte di Legno (Brescia) dal 13 luglio

Como – ritiro a Marbella (Spagna, date da definire)

Fiorentina – ritiro al Viola Park (Bagno a Ripoli, Firenze) dal 14 luglio

Genoa – ritiro a Moena (Trento) dal 15 luglio

Lazio – ritiro a Formello (Roma) dal 14 luglio

Lecce – ritiro a Bressanone (Bolzano) dal 21 luglio

Milan – ritiro a Milanello (Carnago, Varese) dal 7 luglio

Napoli – ritiro a Dimaro (Trento) dal 17 luglio

Pisa – ritiro a Morgex (Aosta) dal 17 luglio

Roma – ritiro a Trigoria (Roma) dal 13 luglio

Sassuolo – ritiro a Ronzone (Trento) dall’11 luglio

Torino – ritiro a Prato allo Stelvio (Bolzano) dal 14 luglio

Udinese – ritiro a Lienz (Austria) dal 21 luglio

Verona – ritiro a Folgaria (Trento) dal 13 luglio