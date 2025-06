Fiorentina, parte il pre campionato: luglio Viola Park, poi l’Inghilterra

Al ritorno in Italia un altro test al Viola Park, il 14 agosto alle 20, contro la Japan University Fa. Dal 13 luglio al 14 agosto, in tutto un mese fittissimo di lavoro sul campo con sei amichevoli, per una squadra che il 24 agosto sarà in scena a Cagliari per la prima di campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.