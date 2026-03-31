Spalletti ha convinto la Juventus. Presa la decisione sul suo futuro

La Juventus è convinta, Luciano Spalletti sarà l'uomo giusto per il futuro del club

Luciano Spalletti sta lavorando per portare la Juventus nelle prime 4, l'ultimo obiettivo rimasto nella stagione dei bianconeri. Come scrive Calciomercato.com, il tecnico ha convinto la società. Aldilà del risultati, la Juventus vuole rinnovare il contratto al tecnico di Certaldo.

L'annuncio potrebbe arrivare entro Pasqua. I contatti sono proseguiti a lungo, e proprio Spalletti aveva individuato questa pausa per le nazionali come l'occasione giusta per trattare il rinnovo. La durata più probabile sembra il 2028, quindi altre due stagioni.