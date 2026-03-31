Il Napoli interviene ufficialmente sulla situazione legata a Romelu Lukaku. Con una nota diffusa pochi minuti fa, il club azzurro ha comunicato che l’attaccante non si è presentato alla convocazione odierna in vista della ripresa degli allenamenti. Il belga, infatti, è rimasto in Belgio di sua spontanea iniziativa per lavorare con il suo preparatore atletico non rispondendo ai doveri con il club.
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Caso Lukaku, il Napoli rompe il silenzio: possibile provvedimento disciplinare
Lukaku fuori rosa? Ecco cosa asta succedendo attorno all'attaccante belga del Napoli
Una presa di posizione netta da parte della società, che apre ora a possibili conseguenze: il Napoli ha infatti fatto sapere di “riservarsi di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari”, lasciando intendere che la vicenda potrebbe avere sviluppi significativi nei prossimi giorni.
Non solo. Nel comunicato si fa riferimento anche a valutazioni sulla “prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”, un passaggio che alimenta ulteriormente i dubbi sul futuro dell’attaccante belga all’interno del progetto tecnico azzurro.
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