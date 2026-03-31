Caso Lukaku, il Napoli rompe il silenzio: possibile provvedimento disciplinare

Il Napoli interviene ufficialmente sulla situazione legata a Romelu Lukaku. Con una nota diffusa pochi minuti fa, il club azzurro ha comunicato che l’attaccante non si è presentato alla convocazione odierna in vista della ripresa degli allenamenti. Il belga, infatti, è rimasto in Belgio di sua spontanea iniziativa per lavorare con il suo preparatore atletico non rispondendo ai doveri con il club.