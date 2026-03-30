Juventus, caos Locatelli: tutta colpa di una cena… a Firenze!

I tifosi bianconeri hanno attaccato il loro capitano

Redazione VN 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 15:38)

Una cena tra compagni di Nazionale a Firenze, nata per allentare la tensione prima della sfida decisiva contro la Bosnia, si è trasformata in un caso social per Manuel Locatelli. Il capitano della Juventus è finito nel mirino dei tifosi dopo essere stato fotografato alla Trattoria da Tullio insieme a diversi giocatori dell’Inter convocati da Gattuso, tra cui Bastoni, Dimarco, Barella e Pio Esposito, oltre a Vicario.

A scatenare le polemiche è stato un post del ristoratore che ha condiviso le immagini della serata. Da lì, soprattutto sui social, sono piovute critiche nei confronti del centrocampista bianconero, accusato di aver condiviso un momento di convivialità con rivali diretti. Nel mirino, in particolare, la presenza di Bastoni, già protagonista di un episodio discusso nell’ultimo confronto tra Juve e Inter.

La vicenda riaccende un rapporto mai del tutto sereno tra Locatelli e parte della tifoseria juventina. Nonostante le recenti prestazioni positive che avevano migliorato il giudizio su di lui, l’episodio ha nuovamente diviso i tifosi: c’è chi parla di gesto inopportuno e chi, invece, difende la normalità di un momento tra compagni di squadra in Nazionale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.