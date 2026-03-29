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Locatelli a cena con gli interisti a Firenze: i tifosi juventini non apprezzano

Locatelli a cena con gli interisti a Firenze: i tifosi juventini non apprezzano - immagine 1
La sera successiva alla vittoria contro l'Irlanda del Nord, alcuni calciatori della Nazionale erano in un noto locale fiorentino
Redazione VN

La foto di un gruppetto di calciatori della Nazionale a cena in un noto ristorante di Firenze ha scatenato il classico putiferio social. I tifosi della Juventus, infatti, non hanno apprezzato la presenza di Manuel Locatelli ad un tavolo composto esclusivamente da calciatori dell'Inter, tra cui Alessandro Bastoni.

Come racconta gazzetta.it, soprattutto su X si sono sommate critiche pesanti nei confronti del centrocampista bianconero. L'accusa principale? Aver condiviso un momento di relax fuori dal campo con i calciatori della formazione rivale per eccellenza, ma, soprattutto, con quel giocatore, Bastoni, che, in occasione dell'ultimo confronto diretto, aveva portato simulando all'espulsione di Kalulu.

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