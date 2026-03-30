Brutto stop in casa Roma. Il terzino destro Wesley è tornato dal Brasile dopo aver accusato un infortunio dal punto di vista muscolare. Nella giornata di oggi ha svolto gli esami di rito, che hanno evidenziato una lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro.
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Brutto stop per Gasperini, assenza pesante. Ma sarà in campo con la Fiorentina
Gasperini perde una pedina importante
Il terzino di Gasperini starà fermo per un mese saltando Inter, Pisa, Atalanta e Bologna. Wesley sarà disponibile per la gara del 3 maggio contro la Fiorentina.
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