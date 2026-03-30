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Brutto stop per Gasperini, assenza pesante. Ma sarà in campo con la Fiorentina

Brutto stop per Gasperini, assenza pesante. Ma sarà in campo con la Fiorentina - immagine 1
Gasperini perde una pedina importante
Redazione VN

Brutto stop in casa Roma. Il terzino destro Wesley è tornato dal Brasile dopo aver accusato un infortunio dal punto di vista muscolare. Nella giornata di oggi ha svolto gli esami di rito, che hanno evidenziato  una lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro.

Il terzino di Gasperini starà fermo per un mese saltando Inter, Pisa, Atalanta e Bologna. Wesley sarà disponibile per la gara del 3 maggio contro la Fiorentina.

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