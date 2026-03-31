La Lazio si muove con decisione sul mercato in vista della prossima stagione e la priorità sembra essere chiara: rifondare il reparto difensivo. Tra possibili uscite e nuovi innesti, il nome caldo in queste ore è quello di Diogo Leite, centrale classe 1999 dell’Union Berlino.
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Lazio, rivoluzione in difesa: occhi su un nome cercato anche dalla Fiorentina
Il difensore portoghese, già finito nel mirino di diversi club italiani nelle ultime sessioni di mercato - tra cui anche la Fiorentina - è tornato prepotentemente d’attualità. I contatti con il club biancoceleste sono stati riattivati e, qualora il dialogo proseguisse senza intoppi, non è escluso che si possa arrivare rapidamente alla chiusura dell’operazione, con visite mediche e firma su un contratto pluriennale, tra i quattro e i cinque anni.
Parallelamente, la Lazio continua a lavorare anche sulle corsie laterali: è già definito l’arrivo a parametro zero di Alfonso Pedraza dal Villarreal, mentre restano vive le piste che portano a Arnau Martinez del Girona e al croato Moris Valincic della Dinamo Zagabria.
In uscita, invece, la situazione resta fluida: Alessio Romagnoli e Mario Gila potrebbero lasciare la Capitale, mentre Elseid Hysaj è in scadenza a giugno. Un quadro che rende inevitabile un intervento profondo nel reparto arretrato.
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