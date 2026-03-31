Lazio, rivoluzione in difesa: occhi su un nome cercato anche dalla Fiorentina

La Lazio si muove con decisione sul mercato in vista della prossima stagione e la priorità sembra essere chiara: rifondare il reparto difensivo . Tra possibili uscite e nuovi innesti, il nome caldo in queste ore è quello di Diogo Leite , centrale classe 1999 dell’Union Berlino.

Il difensore portoghese, già finito nel mirino di diversi club italiani nelle ultime sessioni di mercato - tra cui anche la Fiorentina - è tornato prepotentemente d’attualità. I contatti con il club biancoceleste sono stati riattivati e, qualora il dialogo proseguisse senza intoppi, non è escluso che si possa arrivare rapidamente alla chiusura dell’operazione, con visite mediche e firma su un contratto pluriennale, tra i quattro e i cinque anni.