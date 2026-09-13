Lukasz Skorupki andrà in panchina nella sfida delle 18:00 tra Bologna e Napoli. La scelta di Tedesco è dovuta a un ritardo durante una riunione. Il direttore sportivo rossoblù, Marco Di Vaio, ha spiegato la decisione ai microfoni di Sky Sport nel pre partita:

Con Lukasz oggi è successo un piccolo problema alla riunione interna, presentandosi in ritardo. Da regolamento interno la decisione è stata questa, Lukasz l'ha accettata serenamente. Farà il tifo per Massimo (Pessina) e speriamo di fare una bella partita.