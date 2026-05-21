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Serie A, i migliori del mese di maggio: premiati Runjaic, Lautaro e Pisilli

Serie A, i migliori del mese di maggio: premiati Runjaic, Lautaro e Pisilli - immagine 1
Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 35ª alla 36ª della Serie A Enilive 2025/2026
Redazione VN

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di maggio è stato assegnato all’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Udinese, in programma domenica 24 maggio alle ore 18.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre.

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore dell’Inter Lautaro Martinez. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Inter, in programma sabato 23 maggio alle ore 18.00 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Lautaro Martinez, che ha superato campioni del calibro di Laurientè (Sassuolo), Malen (Roma), Noslin (Lazio), Okoye (Udinese), Vlahovic (Juventus).

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Il premio Rising Star Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore della Roma Niccolò Pisilli. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Hellas Verona-Roma, in programma domenica 24 maggio alle ore 20.45 allo stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona.

 

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