Serie A, i migliori del mese di maggio: premiati Runjaic, Lautaro e Pisilli

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di maggio è stato assegnato all’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Udinese, in programma domenica 24 maggio alle ore 18.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre.