A sette giornate dalla fine, la sfida tra Cagliari (a 30 punti) e Cremonese (a 27 punti) assume i contorni di uno spareggio salvezza che può indirizzare il finale di stagione. Una partita pesante, carica di tensione e significati, che arriva nel momento più delicato per i rossoblù, reduci da quattro sconfitte consecutive.
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Salvezza, il Cagliari sfida la Cremonese. Pisacane. “Una finalissima”
Le parole dell'allenatore del Cagliari sullo scontro salvezza contro la Cremonese di Giampaolo
In conferenza stampa, il tecnico Fabio Pisacane non si nasconde, ma prova a tenere insieme due esigenze opposte: scuotere e proteggere la squadra. “È una finalissima”, ammette, senza però caricare la gara di un peso definitivo: “Non sarà decisiva, perché dopo mancherebbero comunque sei partite”.
Pisacane affronta anche il tema della propria posizione, senza cercare alibi: “Non mi sono mai sentito sicuro, sin dalla prima giornata. Tutto dipende dai risultati. Non eravamo fenomeni quando le cose andavano bene e non siamo brocchi adesso”.
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