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Salvezza, il Cagliari sfida la Cremonese. Pisacane. “Una finalissima”

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Le parole dell'allenatore del Cagliari sullo scontro salvezza contro la Cremonese di Giampaolo
Redazione VN

A sette giornate dalla fine, la sfida tra Cagliari (a 30 punti) e Cremonese (a 27 punti) assume i contorni di uno spareggio salvezza che può indirizzare il finale di stagione. Una partita pesante, carica di tensione e significati, che arriva nel momento più delicato per i rossoblù, reduci da quattro sconfitte consecutive.

In conferenza stampa, il tecnico Fabio Pisacane non si nasconde, ma prova a tenere insieme due esigenze opposte: scuotere e proteggere la squadra. “È una finalissima”, ammette, senza però caricare la gara di un peso definitivo: “Non sarà decisiva, perché dopo mancherebbero comunque sei partite”.

Pisacane affronta anche il tema della propria posizione, senza cercare alibi: “Non mi sono mai sentito sicuro, sin dalla prima giornata. Tutto dipende dai risultati. Non eravamo fenomeni quando le cose andavano bene e non siamo brocchi adesso”.

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