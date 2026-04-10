Salvezza, il Cagliari sfida la Cremonese. Pisacane. “Una finalissima”

A sette giornate dalla fine, la sfida tra Cagliari (a 30 punti) e Cremonese (a 27 punti) assume i contorni di uno spareggio salvezza che può indirizzare il finale di stagione. Una partita pesante, carica di tensione e significati, che arriva nel momento più delicato per i rossoblù, reduci da quattro sconfitte consecutive.

In conferenza stampa, il tecnico Fabio Pisacane non si nasconde, ma prova a tenere insieme due esigenze opposte: scuotere e proteggere la squadra. “È una finalissima”, ammette, senza però caricare la gara di un peso definitivo: “Non sarà decisiva, perché dopo mancherebbero comunque sei partite”.