Tra i giocatori selezionati dal tecnico dei giallorossi in vista dell'incontro con il Genoa, anche Lorenzo Paratici, figlio del d.s. della Fiorentina

Redazione VN
Vanoli

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Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Genoa, giornata numero 7 di Serie A. Tra i giocatori scelti dal tecnico dei giallorossi c'è anche Lorenzo Paratici, attaccante della Primavera dei capitolini e figlio del d.s. viola Fabio Paratici. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico. Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini. Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi. Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora. Attaccanti: Castro, Soulé, Arena, Paratici, Camara.

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