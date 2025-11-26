Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Percassi: “Grande fiducia in Palladino. Juric? Esonero sofferto”

altre news

Percassi: “Grande fiducia in Palladino. Juric? Esonero sofferto”

Palladino Atalanta
Parla il dirigente dell'Atalana
Redazione VN

Ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha parlato del cambio di allenatore:

La scelta sull'esonero di Juric è stata molto sofferta, l'ultimo periodo ci ha portati a prendere questa decisione. Ora guardiamo al presente e al futuro, con grande fiducia in Palladino

Leggi anche
Gasperini e il labiale contro Ayroldi: “Faccia di m***a”. E attacca il 4° uomo
Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali: la decisione di Di Francesco su Sottil

© RIPRODUZIONE RISERVATA