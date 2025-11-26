Ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha parlato del cambio di allenatore:
Percassi: "Grande fiducia in Palladino. Juric? Esonero sofferto"
La scelta sull'esonero di Juric è stata molto sofferta, l'ultimo periodo ci ha portati a prendere questa decisione. Ora guardiamo al presente e al futuro, con grande fiducia in Palladino
