Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali: la decisione di Di Francesco su Sottil

Le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce: squadre che si schierano a specchio col 4-3-3. Per il Lecce, presente l'ex viola Sottil nel tridente. Ecco di seguito gli schieramenti scelti da Sarri e da Di Francesco. LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Le scelte di Sarri e Di Francesco.
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All: Sarri
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Camarda, Sottil. All: Di Francesco
