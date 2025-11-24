Gasperini e il labiale contro Ayroldi: “Faccia di m***a”. E attacca il 4° uomo

La sfuda fra Roma e Cremonese ha visto momenti piuttosto concitati nella giornata di ieri. I giallorossi si sono imposti per 3 a 1 ma durante la sfida alcune decisioni arbitrali non sono andate giù al tecnico giallorosso Gasperini. Nella ripresa Gasp ha avuto un colloquio piuttosto acceso con il fischietto Ayroldi che, dopo il giallo, ha deciso di estrarre il rosso per le reiterate proteste dell'allenatore capitolino. Una decisione che ha fatto infuriare Gasperini che, mentre s'incamminava verso il tunnel, ha iniziato ad urlare "faccia di merda" dei confronti del direttore di gara. Successivamente a dazn ha spiegato cosa fosse successo:
Il tecnico di Grugliasco critica l'operato del quarto uomo in tv
Non ho detto assolutamente niente, non ho detto una parola. Il quarto uomo poteva dirmi qualcosa in occasione del rigore concesso, ma non nella ripresa. Ha fatto due errori molto grossolani: se doveva fare qualcosa doveva farlo prima, nel secondo no. Ha richiamato l'arbitro 2 volte, a significare una pessima presenza vicino all'area. Già hanno poco da fare vicino alle panchine, in questo caso si è comportato veramente male
