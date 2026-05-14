Milan, in arrivo la rivoluzione ed addio a Tare. Ibrahimovic vuole Paratici

Secondo Sky Sport il Milan ed il suo presidente Gerry Cardinale stanno preparando grandi cambiamenti dal punto di vista della gestione tecnica. Niente è certo in casa rossonera, a partire dalla scrivania del direttore sportivo, che molto probabilmente non sarà più Igli Tare, fino ad arrivare alla panchina. Perché sì, pure Massimiliano Allegri è a rischio. L'emittente satellitare fornisce tre ipotesi per il futuro dei meneghini.