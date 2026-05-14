Secondo Sky Sport il Milan ed il suo presidente Gerry Cardinale stanno preparando grandi cambiamenti dal punto di vista della gestione tecnica. Niente è certo in casa rossonera, a partire dalla scrivania del direttore sportivo, che molto probabilmente non sarà più Igli Tare, fino ad arrivare alla panchina. Perché sì, pure Massimiliano Allegri è a rischio. L'emittente satellitare fornisce tre ipotesi per il futuro dei meneghini.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Milan, in arrivo la rivoluzione ed addio a Tare. Ibrahimovic vuole Paratici
altre news
Milan, in arrivo la rivoluzione ed addio a Tare. Ibrahimovic vuole Paratici
Anche la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è a rischio
La prima con il criticatissimo Furlani a capo, l'ormai ex Atalanta D'Amico come d.s. e Vincenzo Italiano allenatore; la seconda sarebbe ancor più clamorosa e vedrebbe ancora Allegri ma soprattutto il ritorno di Adriano Galliani in coppia con un direttore sportivo giovane, tipo Matteo Tognozzi (lanciato dal viola Paratici come capo scout alla Juve). Infine, la terza ipotesi sarebbe quella che vede al centro del progetto Zlatan Ibrahimovic, il quale ai vertici societari del Milan avrebbe già fatto il nome di Fabio Paratici per sostituire Tare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA