Lazio, reintegrato Dele-Bashiru: ci sarà contro la Fiorentina, chi gli fa posto

Sarri riammette in squadra il nigeriano
Redazione VN

Nuovo cambio nella lista Serie A della Lazio: i biancocelesti, dopo l'operazione di Nicolò Rovella, che per risolvere i problemi di pubalgia ha scelto l'intervento chirurgico e starà fuori almeno fino a metà gennaio, hanno scelto di reintegrare Dele-Bashiru. Escludendo però non il centrocampista ex Monza.

"La S.S. Lazio comunica l'inserimento di Fisayo Dele-Bashiru nella lista Lega Serie A al posto di Elseid Hysaj".

Il giocatore nigeriano era stato escluso a settembre dopo la lesione al bicipite femorale in favore di Toma Basic. Il 7 gennaio, quindi, per Lazio-Fiorentina, Sarri potrà contare sul centrocampista, che difficilmente verrà convocato per la Coppa d'Africa visto il lungo periodo di assenza dai campi.

