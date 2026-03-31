Il Como sta bruciando le tappe e, appena al secondo anno di Serie A, è attualmente quarto in piena corsa per la Champions. Merito dei tanti investimenti sul mercato, ma anche del lavoro di Cesc Fabregas che ha dato una identità e un gioco molto riconoscibili alla sua squadra. Intorno al tecnico spagnolo si è acceso grande interesse ed è curioso il modo in cui il Como guarda ad un eventuale futuro separato.
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Il Como va già oltre Fabregas: “Sarà Cesc a scegliere il suo successore”
Le parole del direttore sportivo del Como: "Se Fabregas se ne andrà, sceglierà lui il nuovo allenatore"
Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha detto a La provincia di Como: "Fabregas è un fenomeno. Paura che se ne vada? Non mi piace parlare di un futuro difficile da controllare. Posso solo dire che Cesc il presidente e io siamo completamente allineati, e lui ci gratifica ogni giorno per questo metodo. Dunque siamo tranquilli. Quando se ne andrà dovremo aver lavorato così bene da poter contare su un sistema Como al quale Cesc ha dato un grande impulso. Tanto è vero che il presidente ha detto che sarà il mister a scegliere il prossimo allenatore".
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