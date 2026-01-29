Gazzetta distrugge il Napoli: “Un fallimento. Non è colpa degli infortuni”

Nel suo editoriale in cui analizza le prestazioni delle italiane in Champions League, il vicedirettore della Gazzetta dello SportStefano Agresti non risparmia critiche al Napoli, prossimo avversario della Fiorentina:
Il corsivo del vicedirettore della rosea
Fallimento. È una parola brutta da usare, ma quella del Napoli è un’eliminazione dolorosissima. E non è maturata con il Chelsea bensì a causa dei risultati pessimi arrivati in precedenza. Se ne prendi sei dal Psv, perdi a Lisbona col Benfica, pareggi in casa con l’Eintracht e a Copenaghen con gli avversari in dieci, è difficile prendersela solo con gli infortuni. Che, tra l’altro, a inizio stagione non erano così importanti e gravi. Occasioni buttate, già.
