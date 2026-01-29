Gazzetta distrugge il Napoli: “Un fallimento. Non è colpa degli infortuni”

Fallimento. È una parola brutta da usare, ma quella del Napoli è un’eliminazione dolorosissima. E non è maturata con il Chelsea bensì a causa dei risultati pessimi arrivati in precedenza. Se ne prendi sei dal Psv, perdi a Lisbona col Benfica, pareggi in casa con l’Eintracht e a Copenaghen con gli avversari in dieci, è difficile prendersela solo con gli infortuni. Che, tra l’altro, a inizio stagione non erano così importanti e gravi. Occasioni buttate, già.