FOTO – Lecce, Corvino dà la prima “zappata” per il nuovo centro sportivo

Si prospetta un grande futuro per il Lecce? Per il momento i salentini stanno disputando il solito campionato, con la svolta avvenuta a Venezia con Giampaolo in panchina. Intanto, questa mattina hanno avuto inizio i lavori di realizzazione del nuovo Centro di Allenamento presso il Comune di Martignano. Alla cerimonia inaugurale della posa della “prima pietra” sono intervenuti il Presidente Saverio Sticchi Damiani, il Vicepresidente Corrado Liguori, il Direttore Generale Giuseppe Mercadante e il Direttore Generale dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino, insieme al Sindaco di Martignano Luigi Sergio e l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci. Qui sotto le foto prese da X